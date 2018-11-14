МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Экс-заместитель директора юридического департамента ЦБ РФ Богдан Шабля назначен главой службы текущего банковского надзора регулятора, сообщает Банк России.

"Приказом председателя Банка России с 15 ноября 2018 года руководителем службы текущего банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Шабля Богдан Александрович", — говорится в сообщении.

Ранее Шабля занимал должность заместителя директора юридического департамента Банка России, в котором курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора, а также финансового оздоровления кредитных организаций.

В системе Банка России Шабля работает с 1996 года, обладает значительным опытом работы по надзору за кредитными организациями, полученным во время работы первым замначальника главного управления ЦБ по Омской области, управляющим отделением по Тульской области главного управления по ЦФО.