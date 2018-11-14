МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Альфа-банк увеличил чистую прибыль по РСБУ в 8,3 раза, до 80,6 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основной вклад в показатель внесла переоценка иностранной валюты на фоне ослабления рубля из-за санкций, говорится в отчете банка за третий квартал.

"Чистая прибыль банка за три квартала 2018 года достигла 80,6 миллиарда рублей, тогда как чистая прибыль за три квартала 2017 года составила 9,7 миллиарда рублей", — говорится в отчете.

Увеличение объема чистой прибыли обусловлено положительной переоценкой иностранной валюты по сравнению с прошлым годом — с минус 9,7 миллиарда рублей до 23,1 миллиарда, а также доходом от операций с финансовыми активами в размере 15,2 миллиарда рублей на фоне ослабления курса рубля в апреле этого года из-за расширения антироссийских санкций, указывает банк.

Кроме того, чистые процентные и чистые комиссионные доходы банка продолжили расти. По итогам 9 месяцев чистые процентные доходы выросли на 12% по сравнению с тремя кварталами 2018 года, а чистые комиссионные доходы увеличились на 31,1% благодаря наращиванию объемов бизнеса и клиентской базы.

Альфа-банк основан в 1990 году. Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.