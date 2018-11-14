МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем выплат вкладчикам лишенного лицензии ЦБ банка "Агросоюз" в сумму около 8,1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе АСВ.

"По данным поступившего из временной администрации по управлению банка "Агросоюз" реестра обязательств по состоянию на 7 ноября 2018 года, размер страховой ответственности АСВ по данному банку составляет около 8,1 миллиарда рублей", — сказали в АСВ.

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Агросоюз" на 1 октября занимал 198-е место в банковской системе РФ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 7 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Надзорный орган также сообщал, что на протяжении текущего года неоднократно выявлял в деятельности "Агросоюза" недооценку кредитного риска и предъявлял банку требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудной задолженности.

Кроме того, банк на момент отзывы лицензии находился под санкциями США. Минфин этой страны пояснял, что санкции были введены из-за того, что банк осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР (Корейского объединенного банка развития, KUDB). Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским банкам.

АСВ в понедельник также сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 19 ноября, их выполнит Сбербанк.