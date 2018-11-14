МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина (Bitcoin) в среду вечером опустился ниже отметки в 6 тысяч долларов, впервые с 29 июня, реагируя на снижение цены криптовалюты Bitcoin Cash, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 20.10 мск биткоин падал на 8,7%, до 5,82 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 8,49% — до 5,93 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты обваливаются ещё более значительно: Ethereum — на 12,14%, до 183,81 доллара, Ripple — на 14,07%, до 0,447 доллара, Bitcoin Cash — на 18,67%, до 430,42 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 188,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 54% всего рынка криптовалют.

По мнению основателя и генерального директора криптовалютного хедж-фонда BKCM Брайана Келли, чьи слова приводит телеканал CNBC, биткоин дешевеет вслед за Bitcoin Cash, который обрушился в ожидании завтрашнего хардфорка (внедрения нового протокола, в результате чего образуется новая криптовалюта). В результате этого будут созданы альткоины Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Сам Bitcoin Cash, в свою очередь, так же отделился от биткоина в августе 2017 года из-за разногласий относительно оптимального способа масштабирования цифровой валюты.