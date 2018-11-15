АЛМА-АТА, 15 ноя — ПРАЙМ. Приостановка покупки валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила стала для Банка России ещё одним инструментом поддержания финансовой стабильности в случае внешних шоков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.

"Кстати, после ведения нового бюджетного правила таким инструментом (поддержания финстабильности — ред.) стала и приостановка валютных операций в рамках правила", — сказала Набиуллина.

Она также сказала, что ЦБ уверен в том, что сможет справиться с возможным усилением внешних шоков и купировать риски финансовой стабильности в этом случае, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

"Мы уже не раз использовали эти инструменты и уверены в том, что сможем своевременно купировать риски финансовой стабильности в ситуации возможного усиления внешних шоков", — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, для снижения эффектов от сильных колебаний нефтяных цен нужны меры правительства, такие как бюджетные правила, которые создают буферы от внешних шоков, стабилизируют бюджетные расходы и, как следствие, экономику и валютный курс.

В случае шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации ситуации нужны дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности, отметила Набиуллина. "В России у нас есть целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, аукционные инструменты предоставления валютного рефинансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков", — отметила Набиуллина.