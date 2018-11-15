МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Базовую лицензию получили уже 89 кредитных организаций РФ, 53 банка направили ходатайство в ЦБ для получения такой лицензии, заявила зампред Банка России Ольга Полякова.

"На сегодняшний день у нас действуют 493 кредитные организации. Получили базовую лицензию уже 89 кредитные организации, 53 направили нам ходатайство. Таким образом, практически все кредитные организации, у которых капитал ниже 1 миллиарда (рублей – ред.), заявили о своем желании в дальнейшем работать по базовой лицензии", — сказала она.

Российские банки до 1 января 2019 года должны разделиться на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальные. Минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 миллиарда рублей, для базовой лицензии — 300 миллионов рублей.

Банки с базовой лицензией будут иметь упрощенное регулирование, но ограничены в проведении некоторых операций. Регулятор рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.