МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банки РФ заработали за 10 месяцев текущего года прибыль в 1,5 триллиона рублей, заявила зампред Банка России Ольга Полякова.

"Кредитные организации завершают работу за 10 месяцев этого года с финансовым результатом — прибыль 1,5 триллиона рублей", — сказала Полякова, выступая на ежегодной встрече регулятора с банкирами, организуемой Ассоциацией российских банков (АРБ).

По ее словам, большее количество кредитных организаций работает с положительным финансовым результатом, что составляет около 71% от действующих на сегодняшний день банков.