АЛМА-АТА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает темп прироста вкладов в банковской системе РФ не менее 4% к концу 2018 года, сообщил в ходе конгресса финансистов Казахстана зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Мы ожидаем с учётом сезонности общего темпа прироста вкладов к концу года не менее 4%", — сказал Поздышев.

Зампред ЦБ в ходе выступления показал презентацию, в которой отражена динамика банковской системы России по итогам 9 месяцев. Так, на 1 октября 2018 года объём вкладов населения составил 26,9 триллиона рублей, прирост составил 1,7%.