МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть укладывается в базовый прогноз развития макроэкономической ситуации Банка России, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

"То движение нефти, которое произошло за последние несколько недель, пока укладывается в наш базовый прогноз", — сказал Заботкин на конференции АРБ. При этом он отметил, что ЦБ ожидает снижения цен на нефть до 55 долларов за баррель и ее стабилизации на этих уровнях к концу 2019 года.

От многолетних максимумов, достигнутых в начале октября, цена на нефть падала к минимуму, достигнутому в прошлый вторник, примерно на 25% — до уровней ниже 65 долларов за баррель сорта Brent.

Вместе с тем, он добавил, что в текущих обстоятельствах, а именно в обстоятельствах повышенной неопределённости ЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, оценивая динамику экономики и инфляции относительно прогноза, а также внешние риски и реакцию на них финансовых рынков. По его словам, условия для смягчения денежно-кредитной политики могут возникнуть в конце 2019 – начале 2020 года.

На прошлой неделе, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, почему не стоит бояться некоторого повышения ключевой ставки: это может быть оперативной реакцией ЦБ на риски ускорения инфляции, а повышение ставки замедляет ее и предотвращает ее рост в будущем.

В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре впервые с 2014 года регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления. В октябре Банк России на заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.