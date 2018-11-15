МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,4% и по состоянию на 9 ноября составили 461,5 миллиарда долларов против 459,7 миллиарда долларов на 2 ноября, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов по состоянию на 9 ноября составил 461,5 миллиарда долларов США, за неделю увеличившись на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки и монетизации золота", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.