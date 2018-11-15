МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России в случае высокого роста потребительского кредитования в РФ рассмотрит возможность дальнейшего ужесточения регулирования надбавок к коэффициентам риска по кредитам, сообщила журналистам глава департамента финстабильности регулятора Елизавета Данилова.

"Кредитное качество в последнее время было очень хорошим и если смотреть на отчетность и портфели банков, и если смотреть на поведение отдельных кредитов. Но мы это объясняем тем, что ставки постоянно снижались. Но мы уже в сегменте кредитов наличными видели, что уже несколько кварталов подряд ставки стабильны, по кредитным картам тоже видим, что они перестали сильно снижаться", — сказала она в кулуарах конференции "Кредитные риски в России: тренды и прогнозы".

"Если тренд смениться и продолжится быстрый рост кредитования, то может достаточно быстро произойти ухудшение качества. Поэтому мы, действительно, беспокоимся и оцениваем эффективность принятых мер", — заметила Данилова.

"При необходимости мы будем смотреть целесообразность пересмотра, какого-то дальнейшего ужесточения (надбавок к коэффициентам риска — ред.), если будем видеть большой кредитный рост", — добавила она.

Банк России ожидает, что темпы роста кредитования населения РФ будут постепенно замедляться, по итогам 2019 года составят 12-17%, а в среднесрочной перспективе опустятся до 10-15%.

Зампред ЦБ Ольга Полякова ранее в четверг сообщила, что российские банки в январе-октябре нарастили темпы роста розничного кредитования на уровне 17%, в октябре рост составил 1,6-1,7%