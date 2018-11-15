МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банку России известно о вредоносных рассылках в адрес банков якобы от его имени, участники информационного обмена с ФинЦЕРТ были предупреждены о них, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Group-IB, занимающаяся информационной безопасностью, зафиксировала 23 октября и 15 ноября массовые вредоносные рассылки в адрес российских банков якобы от имени Центрального банка России. По данным компании, получателями последней рассылки были не менее 52 банков в России и не менее пяти банков за рубежом.

"Банку России известно о данных атаках. Участники информационного обмена с ФинЦЕРТ были предупреждены о них", — сказали в пресс-службе ЦБ.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) функционирует в Банке России с 2015 года. Основная его задача состоит в координации действий финансовых организаций и своевременном их информировании со стороны ЦБ об инцидентах и происшествиях.

Российские банки и операторы услуг платежной инфраструктуры с 1 июля в обязательном порядке информируют ФинЦЕРТ об атаках кибермошенников. В ЦБ указали, что начиная с июля ФинЦЕРТ использует для информационного обмена автоматизированную систему обработки инцидентов. Она позволяет осуществлять защищенный и оперативный обмен информацией об инцидентах и операциях, совершенных без согласия клиента на основе базы данных "Фид-Антифрод". Резервным каналом доставки информации является канал электронной почты. Все сообщения, отправляемые посредством электронной почты, подписаны ЭЦП ФинЦЕРТ.