МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские инвесторы выкупили 17% выпуска еврооблигаций "Русгидро", номинированных в юанях, рассказали представители организаторов размещения.

Компания разместила трехление еврооблигации объемом 1,5 миллиарда юаней с доходностью 6,125% годовых, что стало крупнейшим размещением облигаций в офшорных юанях корпоративного иностранного эмитента. Подавляющая часть выпуска в размере 82% ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. На фонды пришлось 69% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%. Совокупный спрос составил 2,5 миллиарда юаней. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

"Данная транзакция – первое размещение российской компании в офшорных юанях и самая крупная транзакция в данной валюте с участием российского эмитента. "Русгидро" активно развивает бизнес на Дальнем Востоке, поэтому решение выпустить бумаги в офшорных юанях позволило укрепить связи с азиатскими инвесторами и расширить инвесторскую базу", — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

"В сложных геополитических условиях уже второй раз за 2018 год компания разместила евробонды, причем в национальных валютах, в начале года в российских рублях, и сейчас в китайских юанях. Тем самым "Русгидро" не просто расширила географию инвесторов, а по сути создала рыночный финансовый инструмент, обеспечивающий реализацию озвученной на высшем политическом уровне концепции расчетов и инвестирования в национальных валютах России и Китая", — сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Компания создала рыночный бенчмарк для российских эмитентов в юанях на международных рынках, добавил он.