МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк "Открытие" передал в банк "Траст" непрофильные активы на сумму 438 миллиардов рублей, тем самым погасив свою задолженность перед ЦБ РФ, сообщает "Открытие".

Банк "Открытие" в июне сообщал о том, что рассматривает возможность реорганизации, которая предусматривает выделение новой структуры — банка "Открытие специальный" — для его дальнейшего присоединения к санируемому банку "Траст". В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Траста" о присоединении к нему структуры "Открытия" с непрофильными активами.

"Завершилось выделение из банка "Открытие" банка "Открытие специальный" и его передача на баланс банка непрофильных активов, работающего на лицензии банка "Траст"… Общий объем переданных активов составил около 438 миллиардов рублей", — говорится в сегодняшнем сообщении.

Отмечается, что банк "Открытие" также передал "Трасту" требования по депозитам Банка России. При этом в пресс-службе напоминают, что ранее банк вернул 603 миллиарда рублей из выделенных в рамках процедур финансового оздоровления 710 миллиардов рублей, причем 330 миллиардов – досрочно. Таким образом, по результатам завершения процедуры выделения "Открытие специальный" на балансе банка "Открытие" не осталось депозитов Банка России, и вся его пассивная база сформирована полностью рыночными источниками, указывает банк.

"Выделение "Открытие специальный" стало одним из заключительных этапов по формированию портфеля банка непрофильных активов. Окончательно консолидация активов завершится в марте 2019 года после присоединения "Автовазбанка" к банку "Траст", — также отмечается в релизе.

На базе "Траста" в России создается банк непрофильных активов, который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Ранее председатель правления банка Александр Соколов говорил, что "Траст" консолидирует активы на 2,1-2,2 триллиона рублей. Отмечалось также, что в банк непрофильных активов передаются активы "Открытия", Бинбанка, санируемых "Рост банка" и "Автовазбанка", а также часть активов Промсвязьбанка.