МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России отозвал у компании "ГУТА-Страхование" лицензию на обязательное страхование автогражданской ответственности, сообщается на сайте регулятора.

Компания "ГУТА-Страхование" была учреждена в 1994 году. Согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX), в 2012 году она заняла 19 место в списке крупнейших российских страховщиков по взносам (без учета ОМС). Долгое время рейтинг надежности компании оставался на уровне A или A+, но в 2014 году "Эксперт РА" отозвал рейтинг.

Также лицензии были отозваны у "Медицинской страховой компания "КС Страхование", работавшей в Республике Мордовия и предлагавшей обязательное медицинское страхование, и у ижевской компании "СтрИж", которая осуществляла добровольное личное и имущественное страхование.

Во всех трех случаях решение об отзыве было принято в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной лицензией, отмечается на сайте ЦБ.