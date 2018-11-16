МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Зародившиеся в 2008 году криптовалюты в 2017 году вызвали настоящий бум на финансовом рынке. Курс самой популярной из них – биткоина (Bitcoin) – в прошлом году неоднократно обновлял исторические максимумы, поднимаясь до 20 тысяч долларов. При этом резкий рост цены сопровождался периодическими не менее яркими коррекциями — вплоть до снижения на 5 тысяч долларов за сутки. Минимумом 2017 года для биткоина стала отметка в 738,7 доллара.

С начала 2018 года биткоин потерял в цене почти 57%, упав с примерно 13,5 тысячи долларов на 1 января до менее 6 тысяч долларов к середине ноября.

ОТКУДА ВОЗНИКЛА ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ МОНЕТА

Методы обеспечения надежности информации используются в финансовой среде, в том числе регуляторами, достаточно давно, в частности криптографические методы (методы шифрования и аутентификации). Однако впервые об использовании криптометодов в обход финансовых регуляторов заговорили в 2008 году после публикации научной статьи Сатоси Накамото "Биткоин: система цифровой пиринговой наличности".

В статье автор объясняет, что интернет-коммерция в большинстве случаев опирается на финансовые учреждения, выступающие в роли доверенных посредников для проведения электронных платежей. Такая схема хорошо работает для большинства транзакций, но в ее основе лежит доверие, что влечет определенные проблемы.

Греф не видит у криптовалют большого будущего в ближайшие 10 лет

Автор биткоина обосновывает преимущество криптовалюты перед фиатными деньгами (выпускаемые государством) тем, что при ее использовании участники денежных отношений совершают сделку непосредственно друг с другом, минуя третье лицо, причем такая платежная система основана на криптографии, а не на доверии.

Криптовалюта – это вид цифровых денег, основанный на криптографических методах защиты. Отсутствие внутреннего или внешнего администратора является ключевой особенностью криптовалют. Проще говоря, ни банки, ни госорганы не могут воздействовать на транзакции участников системы. Обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети, никто не может контролировать криптовалюты. В то же время участники могут добровольно на время блокировать свои криптовалюты по договоренности.

В 2009 году Накамото закончил разработку протокола и запустил биткоин – первый в мире криптоактив. Каждая монета – это криптографические хэш-коды, которые невозможно подделать из-за их длинного и сложного математического написания.

Процесс создания биткоина называется майнингом, который заключается в решении математических задач с помощью мощных компьютеров. Добыча биткоина в промышленных масштабах происходит на майнинг-фермах – мощных компьютерах с подключенными к ним несколькими видеокартами. На майнинг тратится большое количество электроэнергии.

Со временем у биткоина стали появляться форки – ответвления, новые криптовалюты, которые используют в качестве базы код биткоина. Разница форков кроется в скорости эмиссии и алгоритме шифрования. До июля 2013 года программное обеспечение всех криптовалют, кроме Ripple, базировалось на открытом исходном коде биткоина. C июля 2013 года стали появляться иные платформы. Сейчас существует более полутора тысяч криптоактивов.

БЛОКЧЕЙН

Блокчейн – выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, которая хранит все когда-либо происходящие транзакции и все существовавшие данные биткоин-кошельков в хронологическом порядке. Данная технология представляет собой связанные между собой блоки публичных данных. Проще говоря, это цепочка блоков транзакций.

Технология блокчейн позволяет организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров независимо друг от друга.

ICO

ICO (Initial Coin Offering) – первоначальное размещение цифровых монет. Компании проводят ICO для привлечения капитала. В отличие от IPO (первичного размещения акций), вместо акций они выпускают цифровые "токены" (монеты). Инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе. При ICO инвесторы не могут впоследствии конвертировать токены в акции, а имеют право на получение некоторого объема товаров и услуг с этого проекта после его запуска.

ОТНОШЕНИЕ К КРИПТОВАЛЮТЕ В МИРЕ

Правовой статус криптовалют существенно отличается в разных странах. Согласно данным портала Coin.Dance, в настоящее время торговля криптовалютами, в частности, самой популярной из них — биткоином — не ограничена в 110 из 251 стран и регионов мира. При этом биткоин признан нелегальным в Боливии, Алжире, Саудовской Аравии, Афганистане, Пакистане, Бангладеш и Вьетнаме.

В Китае использование криптовалюты ограничено с декабря 2013 года. Тем не менее страна долгое время являлась лидером по майнингу за счет дешевой электроэнергии, пока в ноябре текущего года не была остановлена работа всех майнинг-ферм. Дальнейшая судьба криптоиндустрии в стране остается непонятной.

Во всех европейских странах биткоин не ограничен, причем в Германии с августа 2013 года криптовалюта официально признана расчетной денежной единицей, то есть в стране узаконены некоторые транзакции с этим финансовым инструментом, однако он не классифицируется как электронная или иностранная валюта.

В Швейцарии на криптовалюты действуют такие же правила, как и на иностранные валюты. Город Цуг и одноименный кантон стали глобальным центром для криптовалют и технологии блокчейн. С 2016 года власти города согласились принимать биткоины в качестве платы за государственные услуги.

В Японии с апреля 2017 года биткоин признан законным платежным денежным средством наряду с национальной валютой.

С декабря 2017 года некоторые операции с биткоином легальны и в США. Чикагская товарная биржа (CME Group) и Чикагская биржа опционов (CBOE) ввели на своих площадках возможность торговли фьючерсами на биткоин. CBOE также планировала запустить торговлю фьючерсами на вторую по капитализации в мире криптовалюту — Ethereum — до конца 2018 года.

Венесуэла в феврале 2018 года запустила "петро" и стала первой страной с собственной криптовалютой. Также это первая криптовалюта, обеспеченная нефтью. Стоимость одного "петро" равна цене одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).

КРИПТА В РФ

На сегодняшний момент правовой статус криптовалют в РФ не определен: они не запрещены, но и не легализованы. В 2017 году для объединения участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют (в том числе майнеров), а также инвесторов, вкладывающих в проекты через первичное размещение токенов (ICO) была основана РАКИБ (ранее Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, теперь Российской ассоциация криптоиндустрии и блокчейн).

В финансовых кругах велись дискуссии о правовом статусе криптовалют и блокчейна, и в марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики. Их второе чтение после доработки намечено на нынешнюю осень.

Один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории России. Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Сатоси Накамото – это псевдоним ученого или группы ученых. В 2008 году он опубликовал статью про биткоин, а в 2011 году объявил о своем уходе из публичного поля. До сих пор неизвестно, кто скрывался под этим псевдонимом.

Термин "криптовалюта" ввели журналисты Forbes в своей статье про биткоин и криптографию за 2011 год.

Биткоин не подвержен инфляции.

Все криптовалюты, кроме биткоина, называются альткоинами (альтернатива биткоину, Altcoin). Среди них — вторая по популярности валюта Ethereum, а также Namecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Dash.