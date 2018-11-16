МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Московский Русский ипотечный банк, входящий во вторую сотню по размеру активов, перестал проводить переводы и платежи, совет директоров банка готовит меры для восстановления работоспособности, говорится в сообщении кредитной организации.

"В последнее время банк столкнулся с волной негативных публикаций о банке в интернете, в том числе в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах. Это вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами банка со своих счетов. В сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным", — отметил банк.

На сайте банка отмечается, что в интернет-банке и мобильном приложении операции недоступны. "Совет директоров и менеджмент Русского ипотечного банка в соответствии с нормативными документами и во взаимодействии с Банком России вырабатывают меры для восстановления работоспособности банка, о чем мы сообщим дополнительно", — указали в банке.

В банке напомнили, что счета физических лиц общей суммой до 1,4 миллиона рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 190 место в банковской системе РФ с активами 13 млрд рублей, собственные средства составляли 1,8 млрд рублей, средства населения — 8,3 млрд рублей.

По данным Банка России, на 19 апреля 2018 года акциями банка напрямую владели семь физических лиц и три ООО. Самые крупные доли (по 18,2276%) приходятся на председателя совета директоров банка Владимира Саламандра и Максима Касаткина.