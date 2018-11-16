БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — ПРАЙМ. От международной платежной системы SWIFT в настоящее время отключены не все иранские банки, сообщил в пятницу журналистам источник в структурах ЕС.

SWIFT ранее сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным. Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.

"Мы уже выражали нашу позицию относительно решения SWIFT, говорили, что сожалеем о нем, но нужно отметить, и это не тайна, что отключены некоторые, но не все иранские банки", — сказал источник.

По его словам, работа по созданию механизма расчетов с Ираном продолжается и носит в настоящий момент в основном технический характер. "Требуется время, чтобы финансовые эксперты посмотрели на некоторые вопросы", — отметил источник.

При этом он не стал отвечать на вопрос, каким европейским странам было сделано предложение принять участие в размещении финансового механизма. "Я не могу сказать вам, к каким конкретно странам обращались, в целом рассматриваются разные модели", — сказал он.

Еврокомиссия на этой неделе отказалась комментировать сообщения, что Австрия и Люксембург якобы отказались размещать у себя инфраструктуру для механизма по обходу санкций США против Ирана.

ЕС ранее выражал сожаление в связи с решением компании SWIFT отключить ряд иранских банков от системы, отметив, что это может сказаться на целостности международной финансовой системы.