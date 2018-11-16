МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Вклады населения в банках РФ в январе-октябре выросли на 2,3%, следует из опубликованной на сайте ЦБ динамики развития банковского сектора.

"За 10 месяцев вклады населения выросли на 2,3% (за январь-октябрь 2017 года — на 5,3%)", — говорится в материалах.

Также ЦБ сообщает, что банки РФ в октябре увеличили кредитование населения на 1,7%, до 14,4 триллиона рублей, компаний — на 0,3%, до 33 триллионов рублей. "Темп прироста корпоративного портфеля (33 триллиона рублей на 1 ноября 2018 года) несколько замедлился — в октябре он вырос на 0,3%… Октябрьские темпы прироста розничного портфеля (плюс 1,7%) также были несколько ниже сентябрьских (плюс 2,1%), его объем на 1 ноября 2018 года достиг 14,4 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Совокупный объем банковских кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в октябре вырос на 0,7% — до 47,4 триллиона рублей.