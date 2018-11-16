МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" на начало октября был держателем двух выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) совокупным объемом 181 миллиард рублей, свидетельствует отчет кредитной организации за третий квартал.

По состоянию на 1 октября 2018 года банку принадлежали облигации выпуска КОБР-12 с погашением 14 ноября 2018 года стоимостью 100,91 миллиарда рублей и ценные бумаги КОБР-13 с погашением 12 декабря 2018 года стоимостью 80,285 миллиарда рублей.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

ЦБ в прошлом году взял на санацию через ФКБС "ФК Открытие" и Бинбанк. В начале февраля текущего года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что объединение завершится в начале 2019 года. В октябре ЦБ РФ сообщил о начале процедуры присоединения к банку "ФК Открытие" Бинбанка, "Бинбанка диджитал" и ряда некредитных организаций.

Ранее в пятницу банк "Открытие" сообщил, что передал в банк "Траст" непрофильные активы на сумму 438 миллиардов рублей, тем самым погасив свою задолженность перед ЦБ РФ.