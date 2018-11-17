МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В январе-октябре прибыль банковского сектора России выросла в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Как отмечается в материалах ЦБ, прибыль составила 1,18 трлн рублей.

В пресс-службе регулятора отметили, что на данный результат повлияли показатели кредитных организаций, находящихся на санации при помощи ФКБС. Без учета вложений этого фонда прибыль банковского сектора равнялась бы 1,5 трлн рублей.

При этом рентабельность активов по банковскому сектору увеличилась до 1,5% к 1 ноября.