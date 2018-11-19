МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России по итогам внеплановой проверки ограничил на полгода системе денежных переводов "Юнистрим" наличные валютообменные операции. Решение принято за нарушения антиотмывочного законодательства, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Проверка ЦБ проводилась с 21 июня по 30 августа.

По словам одного из источников издания, ограничение введено в связи с выявленными нарушениями при идентификаци клиентов, которые совершали крупные валютообменные операции. Существенную долю доходов "Юнистриму" приносят операции трудовых мигрантов, которые получают заработную плату в рублях и затем отправляют на родину в долларах.

В связи с ограничениями ЦБ, "Юнистрим" перешла на переводы с безналичной конвертацией средств.