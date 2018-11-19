МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник опустилась до минимума более чем за год, теряя на отдельных биржах более 6% и достигая 5,3 тысячи долларов за единицу, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.45 мск биткоин снижался на 5,2%, до 5,3 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 6,43% — до 5,28 тысячи долларов. В предыдущий раз биткоин торговался на отметке в 5,28 тысячи долларов 25 октября 2017 года.

Другие популярные криптовалюты дешевеют еще сильнее: Ethereum — на 11,31%, до 155,99 доллара, Ripple — на 7,09%, до 0,474 доллара, Bitcoin Cash — на 4,77%, до 363,25 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 173,4 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,5% всего этого рынка.

Многие аналитики отмечают спад бума популярности криптовалют, что, в частности, выражается в снижение спроса на продукцию компаний, производящих чипы, оборудование для микросхем и высокопроизводительные видеокарты, которые используются для майнинга криптовалют. В частности, ранее бумаги компании Nvidia рухнули в цене на 19%.

Другим фактором снижения стоимости криптовалют стало недавнее проведение "хардфорка" криптовалюты Bitcoin Cash, то есть разделения ее на две — Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Как отмечает агентство Рейтер, хардфорки обычно приводят к дестабилизации всего рынка криптовалют и соперничеству между сторонниками той или иной новой ветки цифровой валюты.