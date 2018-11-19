МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося в августе лицензии московского "ПИР банка" составила 2 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 12 октября. ЦБ выявил в деятельности банка многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Регулятор оценивает активы кредитной организации в 451,2 миллиона рублей, обязательства — в 2,42 миллиарда рублей.

ЦБ четыре раза за последний год применял в отношении "ПИР Банка" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

Выплаты вкладчикам банка составят около 1,8 миллиарда рублей, сообщало в конце октября АСВ. Выплаты начались 24 октября через Россельхозбанк. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе РФ.