МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" за 9 месяцев текущего года получил прибыль по МСФО в размере 30,8 миллиарда рублей против убытка в 157,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности кредитной организации.

По итогам третьего квартала 2018 года банк заработал 29 миллиардов рублей прибыли против убытка в 159,9 миллиарда рублей за аналогичный период 2017 года.

Чистый процентный доход за 9 месяцев 2018 года составил 60,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. Чистый комиссионный доход за отчетный период составил 12,6 миллиарда рублей, практически не изменившись по сравнению с результатам за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель (за вычетом резервов) за 9 месяцев текущего года сократился в 1,9 раза — до 378,7 миллиарда рублей. Объем средств клиентов на 30 сентября 2018 года составил 797,3 миллиарда рублей, сократившись с конца прошлого года на 8,3%.

Совокупные активы банковской группы "Открытие" за 9 месяцев 2018 года сократились на 18,6%, до 2,04 триллиона рублей. В основном снижение произошло за счет выбытия из периметра консолидации банка "Траст" и досрочного возврата средств, полученных от ЦБ РФ, в размере 453 миллиарда рублей.

ЦБ в прошлом году взял на санацию через ФКБС "ФК Открытие" и Бинбанк. В начале февраля текущего года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что объединение завершится в начале 2019 года. В октябре ЦБ РФ сообщил о начале процедуры присоединения к банку "ФК Открытие" Бинбанка, "Бинбанка диджитал" и ряда некредитных организаций.