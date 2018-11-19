МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк одобрил сделку по получению от Внешэкономбанка требований по неназванным кредитным соглашениям, цена сделки составила 556,8 миллиона долларов, следует из материалов банка.

"Одобрить договор цессии в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Сбербанком (цессионарий) и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (цедент) по передаче требований по кредитным соглашениям. Цена сделки 556,8 миллиона долларов США", — говорится в документах.