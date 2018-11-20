МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов Аксонбанка (Кострома), лишившегося лицензии в сентябре, составила 289,991 миллиона рублей, следует из вестника Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 2,524 миллиарда рублей, обязательства — 2,814 миллиарда рублей.

Банк России с 17 сентября отозвал лицензию у Аксонбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, бизнес-модель Аксонбанка носила выраженный кэптивный характер — его основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника. При этом фактически единственным источником фондирования данных вложений банка являлись привлеченные от населения денежные средства.

Ранее в сентябре Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты вкладчикам Аксонбанка составят 2,7 миллиарда рублей, их будет осуществлять Сбербанк.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 285-е место в банковской системе РФ. По данным Банка России на 20 июня 2018 года, единственный участник Аксонбанка — ООО "НФК", участники которого — отец и дочь Андрей и Александра Озеровы (99,5% и 0,5% соответственно). Председатель совета директоров банка Андрей Озеров — экс-депутат Костромской областной Думы от "Справедливой России".