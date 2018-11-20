МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк сменил руководителей двух блоков кредитной организации — "Управление благосостоянием" и HR, сообщается на сайте банка.

Так, руководителем "Управление благосостоянием" назначена Наталья Алымова, которая работает в банке с 2011 года и отвечает за развитие розничного кредитования (кроме ипотеки), за вклады, комиссионные продукты и недавно запущенное направление массовых инвестиций. Александр Бондаренко, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием", покидает занимаемую должность в начале декабря.

Основной задачей Алымовой на новой позиции будет внедрение комплексного предложения для решения сберегательных и инвестиционных задач клиентов всех сегментов через систему персонального финансового планирования, а также управление экосистемой страховых продуктов дочерних компаний в синергии с основным бизнесом банка.

"Наталья Дудина, старший управляющий директор по бизнес-партнерству блока HR назначена исполняющим обязанности руководителя блока в связи с тем, что Сьюзан Пике-Гюблер, старший вице-президент, руководитель блока HR, оставляет занимаемую позицию с 1 декабря и продолжит свою карьеру в области технологических стартапов. Вместе с командой HR она участвовала в трансформации функции HR и реализации целей, представленных в Стратегии 2020", — отмечает банк.