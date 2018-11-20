МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Нерезиденты и "дочки" иностранных банков в октябре сократили продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) на бирже до 16,2 миллиарда рублей, на аукционах Минфина купили их на 26,3 миллиарда рублей, говорится в Обзоре финансовых рынков, подготовленного Банком России.

"В октябре произошла смена настроений иностранных инвесторов на рынке ОФЗ. В целом за месяц нерезиденты и дочерние иностранные банки значительно сократили объемы продаж на вторичном биржевом рынке: в октябре продажи составили 16,2 миллиарда рублей (в сентябре – 39,7 миллиарда рублей, а в августе – 86,1 миллиарда рублей)", — говорится в документе.

При этом во второй половине октября "дочки" иностранных банков впервые с первой половины июля стали нетто-покупателями ОФЗ — на 4,7 миллиарда рублей. Кроме того, "дочки" иностранных банков и нерезиденты стали активными покупателями ОФЗ на аукционах Минфина России – за месяц их покупки составили 26,3 миллиарда рублей.

Доля остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ продолжила снижаться: за октябрь она уменьшилась с 25,2% до 24,4%, что в объемах вложений по номиналу соответствует снижению с 1,81 до 1,768 триллиона рублей, или на 42 миллиарда рублей, что превышает объем нетто-продаж нерезидентов на Московской бирже, говорится в обзоре.