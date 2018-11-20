МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. ВЭБ, наделяемый новым законом функцией координатора институтов развития, будет добиваться более эффективного использования капитала и увеличения его оборотов для успешной реализации майского указа президента РФ, заявил в ходе заседания попечительского совета премии "Бизнес-успех" в Госдуме глава ВЭБ Игорь Шувалов.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о переименовании Внешэкономбанка в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" и ее утвержденном капитале. ВЭБ по этому закону будет координировать деятельность институтов развития, участвовать в их управлении, формировать процедуры совместной работы над проектами.

"Мы получаем функцию по координации (институтов развития — ред.), причём вам могу сказать сразу, что это не функция командования, а функция для того, чтобы капитал смог применяться совершенно по-другому, более умно и эффективно, с тем, чтобы оборот капитала приобрёл другую скорость и с тем, чтобы результаты были совершенно иными", — сказал Шувалов.

Если раньше меры поддержки государства имели обособленный характер и наделяли институты развития "отдельным хозяйством", то сейчас цель этих институтов одна — реализация указа президента РФ от 7 мая, подчеркнул глава ВЭБа. "И поэтому здесь невозможно работать за заборами, а здесь нужно объединить все свои командные возможности и финансовые ресурсы для того, чтобы добиваться этих целей", — добавил он.

Законопроект о переименовании ВЭБа предоставляет госкорпорации возможность использовать механизм утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестресурсах. Предварительно идет речь о сумме до 300 миллиардов рублей утвержденного капитала для того, чтобы сформировать кредитный портфель ВЭБа на 3 триллиона рублей, пояснял замминистра финансов РФ Андрей Иванов. По его словам, докапитализация будет происходить в случае приближения норматива достаточности капитала к 11% вследствие досоздания резервов.