МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов "Банка торгового финансирования" (БТФ), лишившегося лицензии в сентябре, составила 81,821 миллиона рублей, следует из материалов Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 2,863 миллиарда рублей, обязательства — 2,945 миллиарда рублей.

Банк России с 28 сентября отозвал лицензию у "Банка торгового финансирования" в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Ранее ЦБ сообщал, что бизнес-модель БТФ в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, достигала порядка 45% от кредитного портфеля. Кредитование этих заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости.