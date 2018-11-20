МОСКВА, 20 ноя ПРАЙМ. Порядка 10 банков РФ выразили заинтересованность в возможном переходе на продвинутый подход при оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов банка (IRB-подход, ПВР) в случае снижения входного порога с 500 миллиардов рублей, заявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

Банк России с 1 октября 2015 года позволил банкам применять IRB-подходы. Существует базовый IRB-подход, в рамках которого банки самостоятельно определяют только вероятность дефолта, а остальные параметры определяет регулятор, и продвинутый IRB-подход, при котором банки сами определяют все параметры рисков. Ходатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 миллиардов рублей. Первым банком, который получил разрешение на использование продвинутого IRB-подхода, стал Сбербанк.

"Мы обсуждали возможность пересмотра "билета на вход". Интерес был, порядка 10 банков выразили нам осторожную заинтересованность в том, что если бы такое разрешение было дано, они бы могли рассмотреть для себя возможность применения этого подхода", — сказал Лобанов, выступая на Финансовом форуме России, организованном газетой "Ведомости".

"Мы сейчас анализируем эту информацию, консультируемся с надзором и думаем на тему того, если и пересматривать этот порог, то в какую сторону, чтобы этот пересмотр не был просто формальным действием. Пересмотрели, а желающих нет. Этот шаг должен быть очень взвешенным", — отметил он.

Глава департамента ЦБ напомнил, что в настоящее время только Сбербанк применяет ПВР-подход, второй банк может перейти на него до конца года. "Еще один банк раздумывает над тем, чтобы подать официальное ходатайство в следующем году. Три банка — это уже хорошая компания… По возможности круг этих банков должен быть шире, по крайней мере, так хотелось бы", — сказал он.

Позже Лобанов пояснил журналистам, что для ЦБ важен не размер банка, а степень диверсификации портфеля. "Если банк работает только на одном сегменте и переходит на IRB-подход, все сводится к тому, что мы принимаем на себя модельный риск, связанный с этим конкретным сегментом. Если у него их больше в портфеле, тогда он будет диверсифицироваться, даже если он все равно остается после валидации", — сказал он.

На прошлой неделе Лобанов сообщал, что Банк России обдумывает возможность снизить входной порог для банков при переходе на IRB-подход.