МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Глава ВЭБ Игорь Шувалов предложил объединить под эгидой Российского экспортного центра (РЭЦ) единую сеть продвижения экспорта на международном и региональном уровнях.

Он отметил, что РЭЦ мог бы объединить международную сеть поддержки экспорта, предоставив компаниям не только финансовые механизмы поддержки, например, экспортное кредитование, но создать единую систему поддержки как в российских регионах, так и за рубежом.

"Есть региональные представительства — все знают, что надо прийти в РЭЦ, чтобы получить меру поддержки", — сказал Шувалов, выступая на заседании попечительского совета Национальной премии "Бизнес-Успех".

Шувалов предложил, чтобы для получения поддержки от ВЭБ или "Корпорации МСП", экспортеры сначала обращались в РЭЦ, который бы оценил их экспортные возможности и необходимость такой поддержки.

Президент России Владимир Путин в мае поручил к 2024 году достичь экспорта несырьевых товаров в 250 миллиардов долларов в год, в том числе продукции АПК в 45 миллиардов.