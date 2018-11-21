МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк России увеличил оценку "дыры" в капитале лишившегося летом лицензии "К2 банка" (Черкесск, Карачаево-Черкесия) в 1,8 раза, до 1,077 миллиарда рублей, следует из сообщения регулятора.

Регулятор оценивает активы кредитной организации в 1,246 миллиарда рублей, обязательства — в 2,323 миллиарда. В октябре ЦБ сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов банка составляет 584 миллиона рублей.

Банк России с 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "К2 банка". По данным ЦБ, "К2 банк" был монопродуктовой кредитной организацией, бизнес-модель которой концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. ЦБ также отмечал, что портфель гарантий, выданных банком, на 1 августа 2018 года составил 9,5 миллиарда рублей, более чем в пять раз превысив размер его собственных средств.

Формальный подход к оценке деятельности принципалов привел к существенному занижению принятых банком кредитных рисков по предоставленным гарантиям, а выполнение требований ЦБ об устранении нарушений выявило значительное сокращение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов, также отмечал Центробанк.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 349-е место в банковской системе РФ.