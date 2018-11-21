МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает структурный профицит ликвидности в банковской системе страны на конец 2019 года на уровне 1,9-2,6 триллиона рублей, если отложенные покупки валюты пройдут равномерно в течение 2019-2021 годов, говорится в октябрьском комментарии регулятора о ликвидности банковского сектора и финансовых рынках.

"Прогноз структурного профицита на конец 2019 года составляет 1,9-2,6 триллиона рублей. Эта оценка получена с учетом допущения, которое сделано исключительно в расчетных целях, о том, что покупки валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, отложенные в 2018 году, будут осуществляться равномерно в течение 2019-2021 годов", — пишут авторы документа.

ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева еще в сентябре заявила, что регулятор не будет возобновлять покупку валюты для Минфина до конца года даже при снижении волатильности на валютном рынке. Вопрос возобновления покупок в следующем году остается открытым.