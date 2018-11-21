МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Промсвязьбанк подали заявки на тендер "Русгидро" на открытие возобновляемой кредитной линии в размере 20 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Уточняется, что заемные средства нужны компании для финансирования текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

ВБРР предложил начальную (максимальную) цену контракта 20,5 миллиарда рублей, Промсвязьбанк – 14,35 миллиарда.

Итоги планируется подвести 27 декабря.

"Русгидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.