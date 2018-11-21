МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ставки по кредитам и депозитам российских банков могут продолжить свой рост, так как еще не исчерпан эффект повышения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии Банка России о ликвидности банковской системы.

"Повышение ключевой ставки Банка России в сентябре оказало поддержку росту кредитных и депозитных ставок. В третьем квартале эти факторы не в полной мере транслировались на банковские операции, сохраняется потенциал дальнейшего роста банковских ставок", — говорится в комментарии.

Как пишут аналитики ЦБ, сентябрьский рост ставок по банковским операциям был умеренным, он не успел оказать существенного влияния на привлекательность этих операций для клиентов банков. В октябре, по предварительным данным регулятора, ряд крупных банков повысил ставки по депозитам и кредитам.

"Основные тенденции, наблюдавшиеся на кредитном и депозитном рынке, в первом полугодии, сохранились и в третьем квартале", — резюмируют авторы комментария.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что повышение ставок по депозитам в РФ вновь сделало их привлекательными для населения. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, в первой декаде ноября выросла до 7,18% с 7,03% в третьей декаде октября.

ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре — регулятор повысил ее, впервые с декабря 2014 года.