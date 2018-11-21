МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Эксперты РАНХиГС оценили потребительское благополучие россиян и пришли к неутешительным выводам. По их оценкам, практически все граждане России сегодня вынуждены экономить, а 22% населения живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов. То есть, в буквальном смысле слова, не живут, а выживают на грани нищеты.

В зоне потребительского комфорта, по мнению авторов исследования, находятся лишь 28,3% россиян. Именно они могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаться за будущее. Остальным, даже если не стоит выбор между необходимыми продуктами и лекарствам, приходится экономить или брать кредит для покупки холодильника, смартфона и других необходимых вещей.

БЫТЬ ИЛИ КАЗАТЬСЯ?

Опрошенные "Прайм" эксперты напоминают, что Росстат это утверждение не подтверждает. По данным официальной статистики, в октябре реальные доходы граждан выросли на 1,4%, но перед этим два месяца подряд падали на 0,9 и 2,5% соответственно. В 2017 году Росстат насчитал 19,3 млн людей, живущих за чертой бедности. Это 13,2% населения страны.

Есть личные ощущения, а есть официальная методика определения черты бедности, констатирует в этой связи доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г.В. Плеханова Алексей Яшкин. Россияне робеют перед новыми способами сбережения и накопления денег

"На личные ощущения влияет множество факторов, как связанных напрямую с доходами граждан, так и не имеющих к ним никакого отношения. Если следовать логике исследования, проведенного РАНХиГС, то количество людей, именно ощущающих себя за чертой бедности, в 2019 году будет увеличиваться", — считает он.

"С одной стороны, 20% бедных – большая и впечатляющая цифра, но с другой – это меньше, чем было 15-20 лет назад", — рассуждает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. Тот факт, что все россияне экономят, вполне объясним падением реальных доходов населения в течение последних трех лет.

УЛУЧШЕНИЯ НЕ ЖДИТЕ

В 2019 году, к сожалению, ожидать существенного улучшения не стоит, поскольку доходы и зарплаты не растут, а налоги и инфляция увеличиваются, полагают эксперты. С этим согласны даже в правительстве – чиновники признают, что темпы роста будут падать. "Никаких рациональных предпосылок для улучшения нет, разве только произойдет чудо", — считает Табах.

Если брать секторы экономики, то рост реальных доходов возможен лишь избирательно – в отдельных отраслях, которые зависят от экспорта, полагает эксперт.

"В прошлом году улучшилась ситуация у госслужащих, которым впервые за несколько лет подняли зарплату, в следующем, возможно, больше повезет пенсионерам – если пенсию проиндексируют выше инфляции", — отметил он.

Согласно обнародованным накануне данным Росстата, в октябре зафиксировано замедление роста оборота ритейла до 1,9% с 2,2% в сентябре. К негативу следует отнести и рост безработицы в октябре до 4,7% впервые с января.

"Но главный вывод из публикации вчерашней статистики в том, что начала ухудшаться динамика доходов, отражая завершение электорального цикла", — пишет в своем обзоре главный экономист "Альфа Банка" Наталья Орлова.

В октябре рост номинальных зарплат составил всего 8,1% год к году, в реальном выражении – 4,4%. Оценка роста зарплат за сентябрь была понижена до 8,4% в номинальном выражении (изначальная оценка – 10,8%) и 4,9% в реальном выражении (изначально – 7,2%). С учетом этого пересмотра, замедление роста зарплат теперь выглядит траекторией последних двух месяцев, полагает аналитик.

Замедление роста розничных кредитов в октябре до 1,7% месяц к месяцу дополняет ухудшение ситуации с доходами населения – это самый низкий уровень с апреля 2018 года. Ухудшение динамики доходов, проиллюстрированное замедлением роста зарплат, будет сдерживать дальнейший рост кредитования, что, в свою очередь, ограничит конечное потребление.

"Мы ожидаем дальнейшего замедления роста потребления до 1,5% год к году в следующем году, что приведет к замедлению роста ВВП до 0,8% в 2019 г., по нашим оценкам", — делает вывод эксперт.

Официальные оценки пока выше. Так, ЦБ РФ ожидает, что в 2018 году темпы роста российской экономики будут находиться на уровне 1,5-2%, а в 2019 году регулятор прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 1,2-1,7%.Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП по итогам 2019 года замедлится до 1,3% после 1,8% в текущем году.



