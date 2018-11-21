БАГДАД, 21 ноя ПРАЙМ. Минфин Ирака заявляет, что ряд российских финансовых учреждений готов финансировать иракские компании для поддержки военных и технических проектов.

Согласно заявлению пресс-службы министра финансов Ирака, поступившему в распоряжение РИА Новости, в среду министр финансов Фуад Хусейн встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в своем офисе в Багдаде и сопровождающей его делегацией.

"Некоторые представители российских финансовых учреждений выразили готовность финансировать (иракские – ред.) компании и министерства для поддержки стратегических военных и технических проектов. Со своей стороны господин министр Фуад Хусейн отметил, что банковская поддержка важна, особенно при финансировании сделок о покупке оборудования и аппаратуры у российских компаний", — сообщается в заявлении.

Пресс-служба премьера Ирака Аделя Абделя Махди сообщила, что во вторник премьер принял Богданова и сопровождающую его делегацию в Багдаде. Пресс-служба президента Ирака Бархама Салеха также сообщила, что он принял Богданова. МИД Ирака в среду сообщил, что глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в здании ведомства в Багдаде.