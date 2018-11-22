МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России ведёт переговоры с турецкими банками, чтобы добиться работы российских карт платежной системы "Мир" в этой стране, сообщила в ходе Международного платёжного форума директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"С одним из турецких банков подписано соглашение, с другими ведутся переговоры", — сказала Бакина.

По ее словам, ЦБ ведёт такую работу и по другим популярным у туристов-россиян странам — это, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам.

"Я надеюсь, что в следующем году мы уже будем видеть дальнейшее развитие в этом направлении", — сказала Бакина.

Впервые возможность расплачиваться картами "Мир" за рубежом появилась ещё в 2015 году, когда был заключён кобейджинговый договор с системой MasterCard. После этого были заключены такие договора с другими зарубежными платежными системами, и сегодня банки могут предлагать широкую линейку кобейджинговых инструментов, которые будут работать и в Европе, и в Азии, указала Бакина.

В ЕАЭС карта "Мир" уже работает в некоторых странах, в частности в Армении. Сейчас, по словам Бакиной до конца года должен завершиться проект с Киргизией, а в течение следующего года платежная система "Мир" будет реализовывать уже подписанную дорожную карту с белорусской платежной системой — "Белкарт".