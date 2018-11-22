МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,355 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Прибыль банка до налогообложения за тот же период выросла на 15,3%, до 24 миллиардов рублей. Чистый процентный доход МКБ увеличился на 15,9% — до 36,593 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 37,246 миллиарда рублей, показав рост на 12,4%.

Активы МКБ по состоянию на 30 сентября 2018 года составили 1,949 триллиона рублей против 1,888 триллиона рублей на 31 декабря 2017 года. Обязательства банка на ту же дату составили 1,765 триллиона рублей против 1,711 триллиона рублей на конец прошлого года.

Согласно данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 7 место в банковской системе РФ с величиной активов в 2,06 триллиона рублей. Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и для частных лиц.