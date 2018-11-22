МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Более трети россиян никогда не пользовались кредитами, при этом почти 60% считают кредит "прямой дорогой в долговую яму", говорится в исследовании, опубликованном в четверг порталом Superjob.

"Сегодня россиян, никогда не пользовавшихся кредитами, — 35%. Чаще всего это молодежь до 24 лет (73%) и россияне с низким доходом (44%)", — сообщается в материале.

При этом более половины россиян относятся к кредитам негативно. "Сегодня 58% россиян считают, что кредит — это прямая дорога в долговую яму. В том, что кредит дарит возможность приобрести желаемое, уверены в 3 раза меньше респондентов (19%)", — отмечают эксперты портала.

Распределение сторонников этих мнений примерно одинаково среди всех групп опрошенных, сказано в исследовании. Чуть чаще об опасностях необдуманного кредитования предупреждают россияне старше 45 лет, мужчины и респонденты с зарплатой от 45 тысяч рублей. При этом женщины, россияне в возрасте 35-44 лет и респонденты с зарплатой на уровне 25-35 тысяч в месяц несколько чаще говорили о том, что кредиты дарят возможность приобрести желаемое.

Кредитовались один либо два раза по 12% опрошенных, а около 10% респондентов успели воспользоваться кредитами три раза. От 4 до 6 раз брали кредит 13% респондентов, от 7 до 9 раз — около 3% принявших участие в опросе респондентов, 10 и более раз — 4% опрошенных. "Наиболее часто обращаются за кредитами респонденты в возрасте 35-44 лет и россияне с доходом от 45 тысяч рублей", — отметили аналитики.

В опросе, на котором базировалось исследование, приняли участие 2,5 тысячи респондентов в возрасте 18-54 лет из 436 населенных пунктов, расположенных во всех федеральных округах страны. Опрос был проведен с 18 по 20 ноября.