МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Почта банк" в январе-сентябре текущего года нарастил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,7 раза, до 3,863 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Активы "Почта банка" выросли с начала года до 297,987 миллиарда рублей с 247,864 миллиарда рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года. Кредитный портфель банка в январе-сентябре увеличился на 33%, до 281,3 миллиарда рублей. При этом портфель кредитов наличными увеличился на 36%, до 235,8 миллиарда рублей.

Портфель POS-кредитов "Почта банка" с начала года вырос на 18%, до 30,8 миллиарда рублей, кредитных карт — на 33%, до 14,7 миллиарда рублей. Портфель клиентских пассивов "Почта банка" вырос с начала года на 51%, до 256,9 миллиарда рублей. Клиентская база банка с начала года выросла до 8,8 миллиона клиентов. Региональная сеть выросла на 35%, до 16633 точек присутствия в 5858 населенных пунктах РФ. Сеть банкоматов выросла на 17% и составляет в настоящее время 4645 устройств.

Инфраструктурный платеж "Почте России" по итогам девяти месяцев составил 3,3 миллиарда рублей. Накопленным итогом с 2016 года банк выплатил "Почте России" 7,25 миллиарда рублей. Более 391 миллиона рублей банк выплатил в качестве вознаграждения более 30 тысячам сотрудникам "Почты России" — агентам банка (в аналогичном периоде прошлого года сумма вознаграждения составила 121 миллион рублей).

Согласно отчетности, "Почта банк" в ноябре стал владельцем 100% процессинговой компании "МультиКарта" в результате приобретения у ВТБ доли в размере 25,33% от уставного капитала. Ранее "Почта банк" владел 74,67% долей.

"Почта банк" — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России", работает без кассовых узлов.