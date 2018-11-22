МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Полный отказ от доллара для международной торговли нецелесообразен, переход на расчеты в рублях несет в себе дополнительные риски, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Российский рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. Для мировых расчетов требуется более стабильная единица измерения. Рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рублях — это дополнительные валютные риски и это, по сути, налог. То есть вопрос, готовы ли мы, уходя от доллара, платить особый дополнительный налог за эту безопасность", — сказал он, выступая на XIII Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

"Если бы у нас не было такой геополитической ситуации, я бы сказал, что не нужно этого делать. Пусть каждый выбирает сам тот инструмент расчета, который ему более удобен. Сегодня в силу определенных геополитических обстоятельств, я согласен, что нужно усиливать роль наших национальных валют, хотя повторю, в них есть определенные риски. И так легко это не сделать, за рубли мы не купим современные технологии в Европе, значит нам нужно накапливать и доллары, продавать свою продукцию за доллары. Определенная пропорция наших заработков в долларах нам необходима. Возможность ухода от доллара имеет свои границы", — добавил глава Счетной палаты.

По его словам, предприятия должны сами выбирать валюту для расчетов в международной торговле, так как это соответствует требованиям рынка. Ограничивать расчеты и движение капиталов не следует, напротив, необходимо руководствоваться естественными, экономическими методами. Быстрой дедолларизации, по мнению Кудрина, не произойдет.

"Сегодня говорить о том, что мы должны уйти от доллара в расчетах с миром — это условная такая дедолларизация. Это не вполне точная формулировка. Мы будем рассчитываться со всем миром в той валюте, в которой удобно", — резюмировал Кудрин.

Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики РФ стимулирующего характера, говорил ранее глава МЭР Максим Орешкин. Он уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финрынков и создание систем передачи информации между банками.