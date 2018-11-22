МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Райффайзенбанк за девять месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 27,418 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.

Как отмечается, основными факторами увеличения показателя стали рост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода, а также снижение расходов на создание резервов.

Чистый процентный доход банка за период вырос на 17,3%, до 38,533 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 34,914 миллиарда рублей, увеличившись на 18,3%. Расходы банка на досоздание резервов сократились на 76,1% и составили 296,2 миллиона рублей. Чистые комиссионные доходы банка выросли на 9,3%, до 11,521 миллиарда рублей.

Активы банка по состоянию на 30 сентября 2018 года составили 1,008 триллиона рублей против 842,846 миллиарда рублей на 31 декабря 2017 года. Собственные средства банка на 30 сентября выросли до 139,273 миллиарда рублей против 116,559 миллиарда рублей на начало года.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 октября занимал 12 место в банковской системе РФ.