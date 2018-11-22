МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Фондсервисбанка, опорного банка ракетно-космической отрасли РФ, решил сменить его название на Роскосмосбанк, сообщается в четверг на сайте "Роскосмоса".

В госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание совета директоров Фондсервисбанка в новом составе, на котором было избрано руководство банка, а также намечены направления развития организации.

"Совет директоров принял решение о смене названия банка, который станет основным банком ракетно-космической отрасли. После завершения всех процедур, банк будет носить имя "Роскосмосбанк", — говорится в сообщении.

Также были рассмотрены предложения по формированию приоритетных направлений деятельности банка и его взаимодействия с организациями ракетно-космической промышленности.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вошел в совет директоров Фондсервисбанка, а позже был избран его председателем.

Бывшее руководство банка подозревается в хищении 47 миллиардов рублей. Следствие вменяет бывшему президенту Фондсервисбанка Александру Воловнику организацию преступного сообщества, похитившего деньги со счета "Роскосмоса".

Фондсервисбанк, созданный в июле 1994 года, специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах Плесецк и Байконур.