МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство России включило в число банков-агентов по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения в 2018-2019 годах "Почта банк" и Промсвязьбанк, соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время "народные ОФЗ" продают только Сбербанк и ВТБ.

"Определить банк ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и "Почта банк" единственными исполнителями осуществляемых Минфином России в 2018-2019 годах закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц", — говорится в распоряжении правительства.

Правительство также распорядилось обеспечить финансирование расходов, связанных с оплатой услуг по размещению и выкупу ОФЗ для физлиц, за счет бюджетных ассигнований в 2018 году в сумме до 37,5 миллиона рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте поставил перед Минфином и Минэкономразвития задачу увеличить объем эмиссии ОФЗ для физлиц в 2018 году до 100 миллиардов рублей и распространить практику таких заимствований на уровень регионов и муниципалитетов.