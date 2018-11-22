МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в местной и иностранной валютах, с позитивным прогнозом, Сбербанка и Внешэкономбанка (ВЭБа) — на уровне "BBB-", Газпромбанка — "BB+", говорится в релизе агентства.

Рейтинги лизинговых "дочек" — компаний "Сбербанк лизинг" и "ВЭБ-лизинг" — подтверждены также на уровне "BBB-", прогноз позитивный. А долгосрочный РДЭ дочерней Gazprombank (Switzerland) подтвержден на уровне "BB+", прогноз также позитивный.