МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Банк России с 23 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского ипотечного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 190 место в банковской системе РФ с активами 13 млрд рублей, собственные средства составляли 1,8 млрд рублей, средства населения — 8,3 млрд рублей.

По данным Банка России, на 19 апреля 2018 года акциями банка напрямую владели семь физических лиц и три ООО. Самые крупные доли (по 18,2276%) приходятся на председателя совета директоров банка Владимира Саламандра и Максима Касаткина.