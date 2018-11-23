МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Страховая группа "Согаз" завершила выплаты в связи с аварией на руднике "Мир", произошедшей в прошлом году в Якутии и унесшей жизни восьмерых человек, сумма выплат составила 10,49 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе страховщика.

"В соответствии с условиями договора страхования имущественного комплекса АК "Алроса" (ПАО), заключенного с ответственностью за все риски, и заявлением страхователя "Согаз" произвел выплату страхового возмещения в полном объеме после сбора перестраховочной доли", — говорится в сообщении.

В начале августа 2017 года на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирном произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность. На рудник по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%. Кроме рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) сообщала, что полностью оплатила свою долю в убытке из-за аварии на шахте, выплатила страховой группе "Согаз" летом текущего года возмещение общей суммой 749 миллионов рублей.